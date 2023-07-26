Областные власти финансово готовы поддержать ремонт дорог и тротуаров в Новосибирске

Андрей Травников обозначил приоритеты финансовой поддержки ремонтных работ со стороны областных властей. Выездное совещание состоялось на ул. Б. Хмельницкого.
— Планируйте работы комплексно. Понятно, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы можем деньги потратить на проезжую часть. Тогда давайте добавлять свои и сразу одновременно менять бордюры, приводить в порядок газоны. <…>. Я на основные улицы готов добавлять деньги на одновременное приведение в порядок газонов. Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет, — подчеркнул глава области.
Отметим, что по ул. Б. Хмельницкого с 2018 по 2020 гг. выполнена реконструкция газонов от д. 14 до 1-го Краснодонского переулка, четная сторона улицы, общей площадью 3400 м2. В ходе проведения работ проведены выемка старого грунта, завоз нового, замена плитки, установка бордюрного камня, укладка рулонного газона.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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