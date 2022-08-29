Сибирский Сбербанк с начала года выдал образовательных кредитов на 197 миллионов рублей

Лидером по объему выданных средств является Новосибирская область – здесь оформили свыше 250 кредитов на общую сумму около 60 млн рублей. За все время работы программы Сибирский банк выдал 6300 образовательных кредитов, их общая сумма превысила миллиард рублей.

Самым популярным среди заемщиков вузом Сибири оказался Алтайский госуниверситет (г. Барнаул) – почти каждый десятый образовательный кредит в стране был оформлен для обучения в нем. В топ входят также Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Новосибирское отделение РАНХиГС, Томский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В преддверии Дня знаний мы благодарим за доверие всех клиентов, которые взяли кредит на образование в Сбере. Для нас очень важна поддержка образования, мы всегда работаем на повышение удобства и комфорта для наших клиентов. В частности, для получения образовательного кредита больше не обязательно идти в офис, можно обратиться к мобильному менеджеру прямо в учебном заведении».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза – снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору – 15,85%, но из них государство компенсируют 12,85%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только по проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.