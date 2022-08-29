Локальный «сухой закон» введут в Горно-Алтайске, Иркутске и Кемерове

В Горно-Алтайске, Иркутске и Кемерово 1 сентября введут запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службах правительств городов. По Новосибирску официальной информации о введении аналогичного запрета пока нет.

— 1 сентября 2022 года в День знаний розничная продажа алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на всей территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» запрещена, — сообщили в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска.

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября во всех магазинах и супермаркетах перечисленных городов, однако гостям кафе и ресторанов в заказе спиртных напитков не откажут, так как для общепита ограничение традиционно не действует.

Нарушившему локальный «сухой закон» грозит административная ответственность. Должностное лицо за продажу алкоголя 1 сентября будет оштрафовано на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, юридическое лицо — на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Само спиртное будет конфисковано.

Стоит отметить, что в Кемерово этот же закон будет действовать и 11 сентября на «Всероссийский день трезвости».