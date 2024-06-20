Сибирским предпринимателям рассказали, как заработать на франшизе продуктового магазина

Предприниматели все больше интересуются покупкой готового бизнеса и франшизой. Особой популярностью у бизнесменов пользуется продуктовый ритейл, так как продукты и товары повседневного спроса всегда востребованы. По данным Росстата, в 2023 году оборот этого рынка увеличился на 8,2% — до 22,8 трлн рублей. К 2030 году, по прогнозам экспертов, он может достичь 30 трлн рублей.

Как отметили на бизнес-встрече с предпринимателями Новосибирска представители торговой сети «Пятерочка» (свыше 360 франчайзинговых точек по стране), одним из важных условий прибыльности является локация магазина. При этом удачным может оказаться расположение не только в крупном городе.

— Наши партнеры все чаще обращают внимание на небольшие и отдаленные населенные пункты, туристические места. Там ниже конкуренция, а спрос покупателей может быть высоким, — поделилась опытом руководитель направления привлечения франчайзи торговой сети Валерия Осташева.

Эксперты компании отметили, что торговая сеть использует автоматизированную систему подбора и оценки локаций, которая позволяет с точностью до 90% заранее оценить, каким будет товарооборот в конкретной точке города.

Кстати, партнером сети можно стать, не имея опыта в торговле. «Пятерочка» использует модель обратного франчайзинга, по которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике, маркетингу. Партнер, со своей стороны, делает первоначальные инвестиции в помещение для магазина и оборудование, занимается наймом персонала и операционным управлением.

Инвестиции в открытие одного магазина со стороны франчайзи составляют около 20 млн рублей. До 12 млн уходят на закупку оборудования, еще около 7-8 млн — на ремонт помещения. Также потребуются 500 тысяч рублей на паушальный взнос. При таких затратах срок окупаемости составляет не более 36-42 месяцев. Роялти партнеры сети не платят, зато ежемесячно получают агентское вознаграждение. Торговая сеть полностью финансирует первоначальную «затарку» магазина и дальнейшее пополнение ассортимента.