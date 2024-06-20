Новосибирский «Вектор» прокомментировал задержание экс-сотрудника

— ГНЦ ВБ «Вектор» совместно с УФСБ России по Новосибирской области выявил признаки коррупционных правонарушений в действиях эк-сотрудника Центра и обеспечивает информационное взаимодействие с органами следствия в полном объеме, — пояснили редакции Infopro54 в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня в Новосибирске задержали бывшего сотрудника научного центра «Вектор». По данным регионального УФСБ, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями. Фирмы должны были собирать и доставлять в «Вектор» медицинские отходы III-IV класса опасности для последующего обезвреживания. Сбор опасных отходов должны были заниматься ИП, оформленные на родственников мужчины. Но фактически работы выполняли сотрудники центра, при этом оплата за услуги через фиктивные ИП «падала» на счета руководителя и его родственников.

— За период с 2013 по 2024 год Центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей, — пояснили в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал в восстановлении на работе экс-директору новосибирского «Вектора».