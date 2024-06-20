Дорожную разметку пластиком нанесли вблизи 11 школ и гимназий в Новосибирске

Сотрудники Городского центра по организации дорожного движения нанесли пластиковую дорожную разметку на площади 314,3 квадратных метра.
— На Гусинобродском шоссе, ул. Татьяны Снежиной и вблизи учебных учреждений: школ № 73, 20, 27, 58, 13, 131, 91, «Перспектива», гимназий № 14, 16 и лицея № 200, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
За прошедшие сутки было нанесено 21 265 погонных метров дорожной разметки на различных улицах города.
Так, например, разметка была нанесена на улицах Станиславского, Петухова, Заречной.
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поручил обеспечить необходимый объём дорожного ремонта в соответствии с дополнительными средствами.
Источник фото: мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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