Дорожную разметку пластиком нанесли вблизи 11 школ и гимназий в Новосибирске

Сотрудники Городского центра по организации дорожного движения нанесли пластиковую дорожную разметку на площади 314,3 квадратных метра.​​​​​​​

— На Гусинобродском шоссе, ул. Татьяны Снежиной и вблизи учебных учреждений: школ № 73, 20, 27, 58, 13, 131, 91, «Перспектива», гимназий № 14, 16 и лицея № 200, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

За прошедшие сутки было нанесено 21 265 погонных метров дорожной разметки на различных улицах города.​​​​​​​

Так, например, разметка была нанесена на улицах Станиславского, Петухова, Заречной.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поручил обеспечить необходимый объём дорожного ремонта в соответствии с дополнительными средствами.