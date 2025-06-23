Сибирское главное управление Банка России поддерживает номинацию «Экономика»

Они стали началом масштабных преобразований, которые охватывают широкий спектр направлений, определяющих социально-экономическую ситуацию в стране. Главной задачей разработанных государственных программ является достижение утверждённых Президентом Российской Федерации национальных целей развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, а также на решение целого ряда поставленных в Послании Федеральному Собранию задач по укреплению отечественной экономики и улучшению качества жизни граждан.

Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 6 июня 2025 года, отметил: «Новые национальные проекты – это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, институтов развития, общественных объединений по достижению национальных целей». Запланированные мероприятия затрагивают такие важнейшие сферы, как демография, экология, повышение благополучия граждан, улучшение делового климата и создание условий для самореализации каждого человека, цифровизация управленческих процессов, государственных сервисов, сферы услуг и многие другие.

Обсуждая тему социально-экономического развития Сибири, полномочный представитель главы государства Анатолий Серышев подчеркнул: «Стратегия развития Сибирского федерального округа и План её реализации объединили ресурсные и интеллектуальные возможности округа для построения конкурентной экономики и роста уровня жизни населения». В развитии сибирской экономики заложен кластерный подход, поэтому все восемь кластеров, несомненно, требуют постоянного внимания и поддержки, добавил он.

Традиционную номинацию Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – «Экономика» – в юбилейном году поддерживает Сибирское главное управление Банка России, специальный партнёр проекта.

«Роль журналистов в регионах особенно важна: они помогают сибирякам ориентироваться в мире экономических и финансовых событий и принимать взвешенные решения. А это напрямую влияет на качество жизни людей и устойчивость экономики страны в целом. Мы ценим в журналистах их профессионализм и приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в конкурсе «Сибирь.ПРО». Это возможность показать важность своей работы, представить актуальные темы и вопросы социально-экономического развития сибирских регионов, а также внести свой вклад в повышение финансовой грамотности граждан», – отметил начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев.

Члены жюри конкурса с интересом ожидают работы, посвящённые вопросам эффективности исполнения национальных проектов по ключевым направлениям развития государства, решения приоритетных задач в экономике и социальной сфере регионов Сибирского федерального округа. В конкурсных заявках будут представлены сюжеты об обеспечении технологического суверенитета России, о реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, создании новых и модернизации существующих производств, развитии оборонно-промышленного комплекса и наукоёмких отраслей экономики.

В двадцатом сезоне проекта «Сибирь.ПРО» принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России, АНО «Диалог Регионы».

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).