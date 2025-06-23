Мэрия Новосибирска купит технику для уборки улиц на 500 млн рублей

Городской центр организации дорожного движения объявил тендер на покупку специализированной техники для дорожно-благоустроительного комплекса. Судя по тендерной документации, речь идет о подметально-уборочной машине на базе шасси КАМАЗ-53605 или эквивалента. Стартовая цена контракта — 240 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить технику до конца ноября.

Как пояснил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, всего Новосибирск закупит 55 единиц спецтехники — от подметально-вакуумных машин, самосвалов, мини-погрузчиков, тракторов, бульдозеров и снегопогрузчиков до дорожных фрез и кохеров — установок, которые производят литой асфальт и способны работать даже в мороз.

— На программу направлено 504 млн рублей. Закупка идёт в четыре этапа — первый лот уже на торгах. Если удастся сэкономить, средства направим на дополнительное оснащение дорожных служб, — сообщил Кудрявцев.

Он подчеркнул, что техника поступит в город уже в этом году и повысит качество содержания дорог, особенно зимой.

Напомним, в прошлом году Новосибирск закупил через торги 112 единиц техники для зимней уборки улиц. На конец 2024 года в автопарке города было около 600 машин для уборки, 450 из них предназначены для зимних работ.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск закупит еще 10 пылесосов для уборки улиц.