Метро Новосибирска изменит график работы в День города

Новосибирску в 2025 году исполнится 132 года. Основные праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 29 июня. Чтобы жителям и гостям города было удобно добраться домой с праздничных площадок, Новосибирский метрополитен изменит график работы.
— В ночь с 29 на 30 июня время работы будет продлено до 1:00, — сообщили в пресс-службе городской подземки.
Праздничные мероприятия пройдут на Михайловской набережной, Красном проспекте и в городских парках. Гостей ждут парад и выставка городского транспорта и спецтехники. В честь праздника в городе пройдет более 160 мероприятий.
Праздник начнётся с спортивного мероприятия «Новосибирск спортивный» в 10:00. В 12:00 состоится торжественное открытие Дня города. Вечером на набережной пройдет концерт. Салют в этом году в конце праздничного дня не ожидается.
Напомним, часть улиц в центре Новосибирска и районах города будет перекрыта в связи с проведением различных активностей. Кроме того, власти планируют в час пик перекрыть станцию метро.
Ранее редакция сообщала о том, что продажу алкоголя ограничат в Новосибирске в День города. Предпринимателям рекомендуют торговать безалкогольными напитками.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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