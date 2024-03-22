«Сибирское стекло» займет деньги через токены

ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг) приняло решение выпустить обращение цифровые финансовые активы (ЦФА). Токены будут выпушены на 300 млн рублей, 200 млн на платформе «Атомайз» и 100 млн на «А-Токен» Альфа-банка. На предприятии подчеркивают, что «Сибстекло» станет первой компанией в отрасли, которое решило выйти на рынок цифровых заимствований.

Размещение ориентировано, как на квалифицированных, так и на неквалифицированных инвесторов.

Генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор пояснил, что привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотного капитала для увеличения закупок стекольных отходов.

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран добавил, что спрос на токенизированные ценные бумаги бурно растет, хотя привлечение средств через ЦФА для промышленных предприятий пока еще является экзотикой.

— Решая операционные задачи, «Сибстекло» открывает новые инвестиционные возможности — использует современные и гибкие инструменты, в кратчайшие сроки обеспечивающие доступ к ликвидным финансовым ресурсам, — комментирует Эдуард Таран.

Он также подчеркнул, что «Сибстекло» сохраняет планы о выходе на IPO в среднесрочной перспективе.

Напомним, закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) вступил в силу в России в январе 2021 года. ЦФА — это признанные российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Держатели могут покупать ЦФА, получать по ним процентный доход, продавать, обменивать, дарить, передавать по наследству.

Завод выпускает 120 видов продукции. Выручка за 6 месяцев 2023 года — 3.2 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей, объем производства — 423 млн единиц продукции. Доля на рынке СФО и ДФО — 60%. В стратегии развития предприятия предусмотрено обновление основного производственного оборудования и, одновременно с этим, увеличение объемов поставок продукции ключевым клиентам завода.

Ранее редакция сообщала о том, что в октябре 2023 года «Сибстекло» разместило облигации на 300 млн рублей. В обращении у эмитента на бирже на тот момент находились еще два выпуска на общую сумму 425 млн рублей.