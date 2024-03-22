Черный список Burger King пополнил актер из Новосибирска Никита Кологривый

Сеть Burger King внесла актера Никиту Кологривого в черный список после скандала с дракой и укусом официантки в кальянной Новосибирска.

Запрет на посещение Кологривым заведения будет действовать до тех пор, пока он не извинится перед официанткой.

— Мы считаем его поведение недостойным и не готовы его обслуживать, пока он не принесет извинения перед бедной девушкой, — передает слова коммерческого директора компании Ивана Шестова издание Газета.ru.

Между тем, самого Никиту сейчас мало волнуют эти акции. Решением Центрального районного суда он отправлен в изолятор для административных правонарушителей на 7 суток. Вряд ли в ближайшую неделю он сможет отведать фастфуд.

Листовка с объявлением о запрете уже появилась в ресторане Burger King на Большой Серпуховской улице в Москве. На ней сказано, что актеру запрещено находиться в любом ресторане сети с 21 марта.

— Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте «Воппер», — написано в объявлении.

Шестов уточнил, что подобные таблички вскоре должны появиться во всех ресторанах сети.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обжалует решение суда по аресту Никиты Кологривого в Новосибирске.