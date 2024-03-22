Новосибирцы собрались на набережной и были разочарованы

Жители города собрались на набережной Оби в четверг, 21 марта, но так и не смогли увидеть начала старта «Союза МС-25». Сначала просмотру мешали облака, а потом и вовсе выяснилось, что старт ракеты отменили.

― Запуск перенесен на субботу, 23 марта, ― сообщил Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса.

Экипаж был эвакуирован с корабля, после чего стартовый комплекс был возвращен в исходное положение. Государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.

Ранее редакция сообщала, что взлет космической ракеты можно будет увидеть в Новосибирске.