Новосибирцы собрались на набережной и были разочарованы

Жители города собрались на набережной Оби в четверг, 21 марта, но так и не смогли увидеть начала старта «Союза МС-25». Сначала просмотру мешали облака, а потом и вовсе выяснилось, что старт ракеты отменили.
― Запуск перенесен на субботу, 23 марта, ― сообщил Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса.
Экипаж был эвакуирован с корабля, после чего стартовый комплекс был возвращен в исходное положение. Государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.
Ранее редакция сообщала, что взлет космической ракеты можно будет увидеть в Новосибирске.
Фото со страницы Роскосмос в Вконтакте.
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