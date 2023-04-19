Сибирское управление Ростехнадзора выявило 26 нарушений на объекте компании «Тепловые сети»

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело согласованную с прокуратурой Томской области внеплановую выездную проверку опасного производственного объекта III класса компании ОАО «Тепловые сети», осуществляющего транспортировку тепловой энергии населению и социально значимым объектам Северска Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзор.

В ходе проверки выявлено порядка 26 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности.

По данным Ростехнадзора, компания не проведела экспертизу промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопровода тепловой сети; не обеспечила проведение внеочередного технического освидетельствования участков тепловой сети. Кроме того, на объекте частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов.

— По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений требований промышленной безопасности, – говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении юридического лица ОАО «Тепловые сети» и должностного лица предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

ОАО «Тепловые сети» создано путем преобразования МУП «Тепловые сети». Учредителем компании является ЗАТО Северск. Отвечает за теплоснабжение Северска, включено в реестр естественных монополистов. С 2011 года организует теплоснабжение города по концессионному соглашению, говорится на сайте компании. Уставной капитал — 30.464 млн рублей. Компанию возглавляет Дмитрий Храмов.

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