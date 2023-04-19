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Суд вынес приговор умершему основателю «Некрополя» Сергею Якушину

  • 19/04/2023, 14:00
Автор:
приговор основателю «Некрополя»
Сергей Якушин свою вину так и не признал.

В Новосибирске завершилось рассмотрение дела в отношении основателя похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина, который умер год назад. Якушин признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на основании п.4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освобожден от отбытия наказания в связи со смертью. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда Нововсибирска.

По данным следствия, Сергей Якушин и представляемое им юридическое лицо ООО «Похоронный торговый дом «Некрополь»» (с 05.05.2011 ООО «Похоронный дом «Некрополь»») в период времени с февраля 2011 года по июль 2019 года через посредников, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, а также через неустановленных в ходе предварительного следствия работников указанного юридического лица, не осведомленных о преступных намерениях Якушина, систематически, на протяжении указанного периода времени, в рамках достигнутой договоренности на дачу взятки, ежемесячно, не менее 1 раза в месяц, давали взятку заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Михаилу Козяеву, в виде денег, всего в общей сумме 1 208 500 рублей.

Патологоанатом свою вину свою признал, заключил досудебное соглашение и отделался штрафом в 4,5 млн. рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет.

Якушина задержали в Санкт-Петербурге, где он проходил лечение, конвоировали в Новосибирск и отправили под домашний арест. Своей вины 69-летний Сергей Якушин так и не признал.

 

Ранее редакция сообщала, что родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию.

Фото: pixabay.com — AJEL

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сергей Якушин приговор основателю Некрополя похоронный дом Некрополь


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