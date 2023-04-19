В Новосибирске потеплеет до +25 градусов

В столице Сибири в конце, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в конце апреля ожидается потепление до +25 градусов.

При этом синоптики отмечают, что во второй половине месяца ожидается постепенное увеличение ночной температуры воздуха до +8 градусов и дневной до +18 градусов. Вместе с тем специалисты обещают дождь в большинстве дней второй декады месяца и отдельные дни третьей декады. Однако месячное количество осадков считается около нормы — 167-32 миллиметра.

Ранее редакция сообщала, почему Новосибирскую область периодически «трясёт».