Сибирячка разбила зеркало, чтобы отомстить бывшему мужу

Настоящая драма разыгралась в Мошковском районе Новосибирской области. Во время вечеринки, где сибирячка была со своей подругой и бывшим супругом, вдруг выяснилось, что ни встречаются.
Оскорбленная таким предательством дама, да еще и под воздействием алкоголя, разбила зеркало, схватила осколок и набросилась на бывшего мужа. Подруге тоже досталось, но ей помощь медиков не потребовалась.
― По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Проводится расследование, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Раненый ревнивой женщиной мужчина был доставлен в больницу.
Источник фото: freepik.com/freepik
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