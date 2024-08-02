Сибирячка разбила зеркало, чтобы отомстить бывшему мужу

Настоящая драма разыгралась в Мошковском районе Новосибирской области. Во время вечеринки, где сибирячка была со своей подругой и бывшим супругом, вдруг выяснилось, что ни встречаются.

Оскорбленная таким предательством дама, да еще и под воздействием алкоголя, разбила зеркало, схватила осколок и набросилась на бывшего мужа. Подруге тоже досталось, но ей помощь медиков не потребовалась.

― По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Проводится расследование, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Раненый ревнивой женщиной мужчина был доставлен в больницу.