Два акционера вышли из компании «Кузина»

Компании ООО «Стар» и ООО «Кузина-Инвест» вышли из состава участников ООО «Кузина». Корректировки в устав компании, предоставляющие такое право, были утверждены на внеочередном собрании участников общества в июле и 1 августа внесены в ЕГРЮЛ.

Уставный капитал ООО «Кузина» — 2 080 000 руб. До момента выхода ООО «Стар» и ООО «Кузина-Инвест», доли распределялись следующим образом, пояснили в ООО «Юнисервис капитал» (компания является финансовым консультантом эмитента):

Эрик Шогрен владел долей в 180/208 уставного капитала (1 800 000 рублей);

Ирина Старинцева — 20/208 капитала (200 000 рублей);

ООО «Стар» — 7/208 капитала (70 000 рублей);

ООО «Кузина-Инвест» — 1/208 капитала (10 000 рублей).

Как уточнили в компании «Юнисервис Капитал», в течение года «Кузина» может продать права владения долями вышедших участников их другому лицу или перераспределить между оставшимися участниками пропорционально их долям. Кроме того, эмитент должен в течение трех месяцев выплатить вышедшим участникам действительную стоимость их доли. Она определяется как сумма чистых активов общества на последнюю отчетную дату, пропорциональная доле участника в уставном капитале. Совокупная доля в уставном капитале ООО «Стар» и ООО «Кузина-Инвест» незначительна, она составляет 8/208, подчеркивает консультант.

— Если доли вышедших участников в течение года не будут проданы или перераспределены, то уставный капитал ООО «Кузина» уменьшится. Согласно законодательству, это станет основанием требовать досрочного погашения облигаций эмитента, — пояснили в ООО «Юнисервис Капитал».

Напомним, в середине июня «Кузина» допустила технический дефолт по облигациям. У эмитента были заблокированы счета по решению ИФНС РФ в связи с неисполнением налоговых обязательств. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на дату техдефолта составляла 3,2 млн рублей. Однако к 26 июня эмитент направил выплату купонного дохода 949 тысяч руб. по второму выпуску облигаций и погасил долги перед налоговиками.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

По данным Seldon.Basis, по итогам 2023 года выручка компании составила почти 421 млн руб (-9%), чистая прибыль — 3,31 млн руб (-41%). Упала за последний год отчетности из-за менее выгодных условий по кредитам, уточняется на сайте раскрытия информации.

Совладельцами компаний ООО «Кузина Инвест» являются Эрик Шогрен (50%) и ООО «Кузина» (50%). ООО «Стар» вошло в состав участников «Кузина» в августе 2023 года. На тот момент компания управляла четырьмя кофейнями Kuzina, расположенными в Новосибирске. По данным Seldon.Basis, учредителями компании также являются Шогрен и компания «Кузина». Руководителем ООО «Кузина», ООО «Кузина Инвест» и ООО «Стар» является Евгения Головкова.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует занять 13,5 млрд рублей на облигационном рынке.