Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил

31-летний Андрей Ровенский срочную службу проходил в ВДВ, потом стал пауэрлифтером. Когда объявили частичную мобилизацию, он пришел в военкомат, не дожидаясь повестки.

— Сначала Андрей стал рядовым, внештатную должность инженера-минера получил уже в зоне проведения СВО. Был ответственным за инженерно-минные заграждения, —рассказала КП-Новосибирск Ксения Ровенская, жена Андрея.

Весной Андрей позвонил домой и сообщил о том, что подорвался на мине, когда выводил разведгруппу через минное заграждение. Раненого его отправили в московский госпиталь. По словам супруги, первое время у Андрея стоял аппарат Илизарова, так как была сильно повреждена стопа. Он перенес пять операций, во время которых врачи удаляли множественные осколки, пытаясь сохранить ногу. А потом муж позвонил и сообщил, что голень будут ампутировать: начался сепсис, вспоминает Ксения.

Но уже к маю Андрей передвигался на костылях и периодически ездил и на коляске.

— Позже муж уехал в санаторий на реабилитацию, там начал ходить в бассейн и тренажерный зал, будучи на костылях, — поделилась Ксения.

Андрею поставили протез, и сейчас он сам водит машину, занимается спортом. А сейчас он улетел в столицу на новое протезирование.

В ближайшее время бойцу вручат заслуженную награду — медаль «За отвагу».