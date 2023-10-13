Эскортницы из Новосибирска покорили Дубай

Лидером по предоставлению эскорт услуг в Дубай за последние два года стал Новосибирск. Также в лидерах Нижний Новгород и Ярославль. Об этом сообщил портал «Осторожно медиа».

Отмечается, что всплеск на данный вид услуг случился после начала СВО.

– Из девушек славянской внешности чаще всего выбирают обладательниц беби-фейса ростом от 174 см и без татуировок. Особенно любят рыжих, – говорится в исследовании.

Также отмечается, что проблем с выездом у представительниц данной профессии нет. В туре платят от 2 000 долларов в неделю, мужчина берет на себя проживание, шопинг, подарки. Однако основным видом заработка являются именно подарки: дорогие часы, сумки и так далее.

Ранее редакция сообщала о том, что топ высокооплачиваемых вакансий назвали в Новосибирске.