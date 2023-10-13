Набор для борща подешевел в Новосибирске на 30%

В Новосибирской области подешевел «борщевой набор», в который входят свекла, лук, картофель, морковь и капуста. Его общая стоимость снизилась на 30,6%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, например, свекла подешевела на 27,5% (32,10 рублей), лук репчатый – на 28,5% (28,54 рублей), картофель – на 31,2% (26,54 рублей), морковь – на 31,8% (36,69 рублей), а капуста белокочанная – на 34,2% (25,92 рублей). Но подорожали помидоры свежие на 19,3% (140,33 за кг), чеснок на 4,4% (280 за кг), овощи замороженные на 4% (244,97 за кг).

Удешевление связано с тем, что на рынке появился свежий урожай.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко подорожала шаурма.