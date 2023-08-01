Развитие Хилокского микрорайона будет продолжено

Цель выезда – проконтролировать исполнение «дорожной карты» развития территории микрорайона.

Этим летом выполнен очередной этап работ в рамках «дорожной карты» развития микрорайона. В него вошло благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Здесь заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, тротуар к школе № 66. Также приведен в порядок пустырь с брошенными погребами. Все работы были согласованы с жителями, управляющей компанией, администрацией района.

Кроме того, приняты меры по усилению безопасности в микрорайоне: организовано ежедневное патрулирование жилого массива участковыми полиции, усилен контроль деятельности ярмарок, упорядочено дорожное движение (установлены дополнительные дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации), освобождены незаконно занятые земельные участки, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

Шесть многоквартирных домов на ул. Малыгина признаны аварийными.

В школе № 66 завершается ремонт.

Работы по благоустройству территории Хилокского микрорайона будут продолжены и в следующем году. Согласно перечню мероприятий дорожной карты, в 2024 году предстоит отремонтировать проезжую часть ул. Малыгина от ул. Хилокской до Клещихинского кладбища, а также переулок Аргунский до комбината «Восход». Планируется усилить работу по пресечению незаконной торговли, контролю соблюдения правил дорожного движения, ликвидации несанкционированных свалок.