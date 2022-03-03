Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир»

Обработка всех операций по картам в России непрерывно обеспечивается «Национальной системой платежных карт». Все средства клиентов на счетах сохранены, все операции по оплате товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны в обычном режиме. Если у вас нет карты «Мир», оформите ее, чтобы оплачивать покупки ей или смартфоном без ограничений.
Преимущества карты «Мир» Банка «Левобережный»:
Подать заявку на пластиковую карту можно любым удобным способом – на сайте, по телефону 8-800-3333-555, в мобильном приложении BL-online (6+) или в ближайшем офисе банка. Цифровая карта оформляется в приложении банка и ей можно пользоваться в считанные минуты после подачи заявки – переводить деньги, рассчитываться за товары и услуги, снимать и вносить наличные и т.д. Впоследствии при желании вы можете оформить к цифровой карте пластиковую.
Чтобы заказать карту в мобильном приложении BL-online, зайдите в свой профиль (кнопка в левом верхнем углу), нажмите «Открыть новый продукт», справа от надписи «Заказать карту» нажмите на «Все», выберите карту «Мир Привилегия +» и нажмите «Оформить». При заказе цифровой карты поставьте галочку в графе «Выпустить карту без пластика».
Задать вопросы можно специалистам по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».
* Бесплатное обслуживание предоставляется в одном из случаев: при зачислении на карту зарплаты, пенсии, стипендии или социальных выплат; при оплате покупок по карте или остатках на счетах и вкладах в зависимости от условий пакетов услуг. В иных случаях взимается абонентская плата.
Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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