В Новосибирской области возобновляют диспансеризацию

Снижение количества вновь выявляемых случаев COVID-19 позволяет начать переход к восстановлению плановой медицинской помощи и диспансеризации, а также подготовку к постепенному обратному перепрофилированию медицинских учреждений из коронавирусных госпиталей, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

—Это позволяет сегодня первичному звену здравоохранения спокойно отрабатывать обращающихся в медицинские учреждения пациентов. С 1 марта постепенно переходим к организации плановой медицинской помощи и диспансеризации, — пояснил министр.

Кроме того, минздрав принял решение снять потоки экстренных пациентов с коронавирусной инфекций с трех медицинских организаций: Обская городская больница, НКРБ №1 в Кольцово и Горбольница №1.

— Мы начали процесс обратного перепрофилирования наших медицинских организаций, которые участвуют в оказании медицинской помощи коронавирусным больным, —подчеркнул Хальзов.

По данным областного минздрава, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 2573 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 383 у детей. Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 62 года, 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 66 лет, 67 лет, 69 лет, 75 лет, 74 года, 74 года, 77 лет, 80 лет, 81 год, 82 года, 83 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 034 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 247 пациентов, в том числе 88 детей. В отделениях реанимации находятся 304 человека. На ИВЛ — 46 пациентов.

Тенденция сокращения количества выявляемых случаев продолжается, заявил министр.