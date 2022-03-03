За несанкционированные акции от 8 до 15 лет

В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, говорится в сообщении Следственного комитета Новосибирской области.

— Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников, —говорится в сообщении.

В Следственном комитете напоминают, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация — до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске несанкционированные акции протеста против военной операции на Украине проходят с 24 февраля.