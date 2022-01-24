Полпреда просят помочь с избранием сельского главы

Группа депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района (Михаил Жихарев, Татьяна Здоровенко, Юрий Ляпунов, Даниил Королев и Алексей Слюсарь) подготовили и направили официальное обращение к полпреду СФО Анатолию Серышеву, в котором просят вмешаться в процесс избрания главы сельсовета. Как следует из письма депутатов, на местном уровне этот вопрос «пробуксовывает» не первый год. В прошлом созыве — в связи с тем, что в депутатском корпусе сложились несколько групп влияния: по результатам голосования кандидат, выдвинутый противоположной стороной, не набирает необходимого количества голосов. В текущем созыве «авторство» «пробуксовки» с выбором главы сельсовета приписывают главе района Андрею Михайлову.

— Члены конкурсной комиссии от Новосибирского района, назначенные Михайловым, попросту не являются на заседания конкурсной комиссии и срывают конкурс на пост главы, не допуская на сессию кандидатов на пост главы, тем самым лишая депутатов возможности сделать выбор, — пишут полпреду депутаты сельсовета. — Просим рассмотреть соответствие занимаемой должности главы района Михайлова Андрея Геннадьевича в связи с тем, что назначение другого сотрудника, взамен отсутствующего, членом конкурсной комиссии Новосибирского района занимает 5 минут рабочего времени, но замены не предоставляется. Это рассматриваем как бездействие главы района и преднамеренный срыв конкурса.

Стоит напомнить, что претензии к районному главе высказывают и некоторые из депутатов Новосибирского районного совета. В частности, в конце мая прошлого года по итогу очередной сессии райсовета, где обсуждался вопрос концессии относительно заброшенного бассейна в Краснообске, со ссылкой на некоторых из депутатов, сообщали о том, что главе района было выражено недоверие. Другая группа депутатов эту информацию опровергала. Следующим поводом для недовольства ряда районных депутатов главой стали конфликты с областной законодательной властью, следствием чего, по информации источников редакции, стала отставка «по собственному желанию» теперь уже бывшего председателя райсовета Сергея Гарцуева , в настоящее время работающего в структуре областного Заксобрания.

В то же время ситуация в стане самих районных депутатов на протяжении длительного времени практически мало чем отличалась от их коллег в Мичуринском: несколько групп влияния то и дело блокируют инициативы друг друга.