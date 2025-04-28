Сибиряки меньше всего допускают «просрочку» по кредитам

Согласно информации, предоставленной банком ВТБ, жители Сибирского региона демонстрируют наименьшую частоту возникновения просрочек по кредитным обязательствам свыше 30 дней. Общая картина по кредитному портфелю кредитной организации в первом квартале 2025 года характеризуется стабильностью в отношении просроченной задолженности, как заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
При этом в Северо-Западном регионе также отмечается наименьшая доля глубокой просрочки (90+ дней). Москва и Санкт-Петербург, как крупнейшие города России, показывают средние значения уровня просроченной задолженности в сравнении с другими федеральными округами.
В сегменте обеспеченных кредитов наименьшую склонность к просрочкам проявляют жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.
Что касается скорости погашения просроченной задолженности, то лидерами являются жители Дальневосточного региона – первые 80% должников закрывают долг в среднем за 13 дней в сегменте залоговых кредитов и за 17 дней в сегменте беззалоговых кредитов.
— В условиях растущих процентных ставок клиенты стали более осмотрительными в вопросах кредитования, что привело к уменьшению среднего размера выдаваемых кредитов в прошлом году. Темпы погашения долгов различаются в зависимости от региона, однако общая ситуация остается под контролем. Для поддержания положительной динамики мы продолжим предлагать клиентам инструменты для эффективного управления задолженностью и оказывать поддержку в случае возникновения сложностей с выплатами, — подчеркнул Георгий Горшков.
Фото: freepik.com/Автор: jcomp
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