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Сибиряки меньше всего допускают «просрочку» по кредитам

  • 28/04/2025, 13:15
Сибиряки меньше всего допускают «просрочку» по кредитам
В частности, минимальные показатели перехода в категорию просроченной задолженности по необеспеченным кредитам (30+ дней) наблюдаются в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах

Согласно информации, предоставленной банком ВТБ, жители Сибирского региона демонстрируют наименьшую частоту возникновения просрочек по кредитным обязательствам свыше 30 дней. Общая картина по кредитному портфелю кредитной организации в первом квартале 2025 года характеризуется стабильностью в отношении просроченной задолженности, как заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

При этом в Северо-Западном регионе также отмечается наименьшая доля глубокой просрочки (90+ дней). Москва и Санкт-Петербург, как крупнейшие города России, показывают средние значения уровня просроченной задолженности в сравнении с другими федеральными округами.

В сегменте обеспеченных кредитов наименьшую склонность к просрочкам проявляют жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Что касается скорости погашения просроченной задолженности, то лидерами являются жители Дальневосточного региона – первые 80% должников закрывают долг в среднем за 13 дней в сегменте залоговых кредитов и за 17 дней в сегменте беззалоговых кредитов.

— В условиях растущих процентных ставок клиенты стали более осмотрительными в вопросах кредитования, что привело к уменьшению среднего размера выдаваемых кредитов в прошлом году. Темпы погашения долгов различаются в зависимости от региона, однако общая ситуация остается под контролем. Для поддержания положительной динамики мы продолжим предлагать клиентам инструменты для эффективного управления задолженностью и оказывать поддержку в случае возникновения сложностей с выплатами, — подчеркнул Георгий Горшков.

Фото: freepik.com/Автор: jcomp 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты ВТБ


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