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«На рынке прослеживается четкий тренд на удлинение займов»

  • 28/04/2025, 13:05

Аркадий Бакушкин, директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga:

Аркадий Бакушкин— В условиях очередного ужесточения требований к МФО определяющим фактором становится стратегия каждой компании. В Caranga выдачи займов с ПСК более 100% для клиентов с действующим займами были прекращены еще в 2024 году. Ориентация на клиента и его потребности — один из главных трендов рынка, который актуален на протяжении последних нескольких лет. Компания поддерживает эту тенденцию, мы идем навстречу клиентам и предлагаем оформление займа вплоть до 896 дней для снижения размера ежемесячного платежа. В 2025 году мы планируем увеличивать этот срок для клиентов, оформляющих особо крупные суммы.

Рынок стремительно меняется и развивается, в том числе и с точки зрения регуляторного надзора. Кроме тех изменений, которые будут введены для организаций, выдающих микрофинансовые продукты с ПСК свыше 100%, в этом году уже начнут действовать некоторые другие нововведения для МФО. С 1 сентября начнет работу механизм периода охлаждения. Так, для обеспеченного сегмента МФО, в котором средняя сумма займа превышает 200 тысяч рублей, период охлаждения составит два дня, то есть клиент сможет получить денежные средства по истечению 48 часов. Эта мера предполагает исключение спонтанных решений со стороны заемщика за счет временного периода. Подобное решение не должно стать какой-либо сложностью для бизнеса, что тоже связано с изменением портрета заемщика, обращающегося за продуктами в МФО. Мы видим тенденцию увеличения уровня ответственных заемщиков, которые принимают взвешенное решение перед оформлением финансовых продуктов.

Фото предоставлено из архива компании МКК «Онлайнер»

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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