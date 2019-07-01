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Сибиряки назвали желаемый доход на пенсии

Более трети россиян хотели бы получать доход в 30 тыс. руб. после выхода на пенсию.
  • 01/07/2019, 18:25
Сибиряки назвали желаемый доход на пенсии

По словам большинства опрошенных жителей Сибири, уровень ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тыс. рублей (41,2%). Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тысяч рублей, а 20,4% от 20-30 тыс. рублей. 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. рублей. Сибиряки в возрасте 30-39 лет (около 13% опрошенных) полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. На доход более 50 тыс. рублей, без учета собственных накоплений, надеются немногие — в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных). Таковы результаты опроса, который провел НПФ Сбербанка (АО).

Отмечается, что около четверти опрошенных (22,5%) считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится не менее 45-60 тыс. Рублей. Самый высокий уровень притязаний у военных — 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем по России только 2% людей мечтают о таком пенсионном доходе.  Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты — примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей.  Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше — почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. рублей.

Пенсионные ожидания сибиряков сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода. Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и свыше 55 тыс. рублей на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. рублей. В группе сибиряков, трудовой доход которых составляет 45-55 тыс. рублей, о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.

— Люди, которые хотят получать после выхода на пенсию до 80% своего привычного трудового дохода, уже осознали, что это реально, если заблаговременно начать заниматься самостоятельными накоплениями и правильно выбрать инвестиционные инструменты. Востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии, растет, — говорит директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.

Фото: pixabay.com, автор- kaboompics

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