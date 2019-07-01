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За 3 года количество предприятий в России сократилось более чем на 800 тысяч

По численности компаний Россия вернулась к уровню 2004 года.
  • 01/07/2019, 17:22
За 3 года количество предприятий в России сократилось более чем на 800 тысяч

В период с 2015 по 2018 год численность российских компаний (юридических лиц) сократилась с 5,04 млн до 4,2 млн – подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Преобладание числа закрывшихся компаний над числом открывшихся началось в 2016 году, общее количество действующих в России предприятий тогда сократилось на 279 070 единиц. Годом позже динамика почти не изменилась – количество предприятий в 2017 году сократилось еще на 202 746 единиц. Рекордная «смертность» бизнеса зафиксирована в 2018 году – численность компаний уменьшилась на 346 995. Всего в стране осталось работать 4 214 742 организации. По этому показателю Россия «откатилась» до уровня 2004 года.

Всего за период с 2015 по 2018 год количество юридических лиц в России сократилось на 828 811 единиц. Число действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Лишь в четырех субъектах РФ в этот период число открывшихся компаний превысило число закрывшихся.

Антирейтинг регионов с максимальной численностью закрывшихся предприятий возглавили: Москва (число действующих предприятий здесь сократилось на 317 176 единиц), Санкт-Петербург (60 082 выбывших компаний) и Московская область (минус 42 361 компаний).

— Массовое закрытие предприятий в российских регионах, которое последние несколько лет фиксирует официальная статистика, объясняется не только неблагоприятными макроэкономическими условиями. С 2016 года в законодательстве обозначены новые основания для отказа в регистрации в ЕГРЮЛ, а у налоговых органов появились полномочия по проверке достоверности сведений в реестре, позволяющие ведомству сокращать число фиктивных компаний. Влияет и тренд последнего времени – бизнес больше не хочет быть большим. Число ИП в России превысило число зарегистрированных юридических лиц, — прокомментировала ситуацию председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Фото: pixabay.com, автор- Aymanejed

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