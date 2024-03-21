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Сибиряки предпочитают летать в Таиланд через Иркутск

  • 21/03/2024, 08:47
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Сибиряки предпочитают летать в Таиланд через Иркутск
В 2024 году эксперты прогнозируют возвращение туристов из Китая в Сибирь, а также ждут приезда тайских туристов.

По итогам 2023 года Новосибирск вышел на первое место в округе по турпотоку за рубеж — 1,38 млн туристов (считается количество выехавших и въехавших человек). По сравнению с 2022 годом количество туристов выросло на 57%. До уровня 2019-го трафик не дотянул 23%, сообщил на пресс-конференции директор «Регионального информационно-аналитического центра STI», член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов.

В аэропортах Красноярска и Иркутска турпоток в 2023 году вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. Причем в Красноярске он на 20% превысил результат допандемийного 2019 года.

Эксперт также назвал самые популярные направления зарубежных поездок из сибирских городов:

  • Из Новосибирска в 2023 году — Анталия, Пхукет и Дубай. В 2019 году — Анталия, Камрань и Бангкок. Дубай не входил даже в топ-6 направлений.
  • Из Иркутска — Бангкок (рост в 7,3 раза к 2022 году, в 3 раза к 2019-му) и Пхукет (рост в 6 раз к 2022 году, в 2 раза к 2019-му). В 2019 году — Пекин, Камрань и Бангкок.
  • Из Красноярска — Пхукет (рост в 7 раз к 2022 году, в 2 раза к 2019-му) и Анталия (рост в 2,5 раза к 2022 году, -5% к 2019-му). В 2019 году — Камрань, Анталия и Пхукет.

— По итогам 2023 года Иркутск стал крупнейшим на востоке хабом, через который идет турпоток в тайскую столицу, — констатировал Виталий Наумов. — За 2023 год в Таиланд через Иркутск выехали 114 тысяч туристов, из Новосибирска — 108 тысяч, из Красноярска — около 90 тысяч. В итоге три сибирских города сформировали 21% всего российского турпотока в Таиланд в 2023 году. Зимой процент вырос до 25%, в том числе за счет подключения рейсов из Новокузнецка, Барнаула, а также Омска.

В лидеры у сибиряков по итогам 2023 года вышли туры на Шри-Ланку. В прошлом году турпоток в эту страну из России в целом составил 197 тысяч человек, из Новосибирской области —  9 тысяч.

— Пик программы пришелся на ноябрь -декабрь 2023 года, когда 21% российских туристов летели в Шри-Ланку из Новосибирска или Красноярска, — констатировал Наумов.

Директор туроператора «Гринэкспресс», член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов поясняет, что в Иркутске по итогам 2023 года пока не восстановился допандемийный объем перевозок в Китай. Еще не открыты направления в города Южного Китая, но туристы уже поехали в оба направления, поэтому в регионе рассчитывают на рост объема перевозок.

Кроме того, в Иркутскую область пошел обратный турпоток из Таиланда на Байкал — и на него у региона тоже большие планы.

В 2023 году Иркутск открыл еще одно направление, которое имеет большие перспективы.

— Это рейс на Филиппины с дозаправкой в Китае. Пока объем перевозки здесь небольшой, но мы видим спрос и надеемся на увеличение частоты полетов и бортов в этом направлении, — говорит эксперт.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко говорит, что интерес к отдыху в Таиланде у новосибирцев сейчас сезонно снижается, Шри-Ланка также закрывается до осени, и туроператоры переориентируются на новые направления. По прямым рейсам это Мьянма –Мандалай и Янгон, Египет – Хургада, Китай – Пекин, Шанхай, Турция – Анталия, Стамбул, ОАЭ – Дубай.

С пересадкой из Новосибирска можно добраться во Вьетнам — через Тараз, на Кипр — через Ереван, в Грецию — через Анталию или Стамбул, Бали — через Бангкок, Малайзию — через Дубай и Бангкок, в Южную Корею — через Шанхай.

— Прямых рейсов из Новосибирска сейчас не так много, но они все востребованы, — подчеркивает Фоменко.

В целом Иркутская область рассчитывает в 2024 году на рост внешнего турпотока на 10-12%. Новосибирская область и Красноярский край более скромны в прогнозах и ожидают прирост на 7-10%.

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Фото freepik — tawatchai07

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Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : отдых в Мьянме Зарубежный отдых


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