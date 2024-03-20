Ронял кальян и раздевался: появилось полное видео ночных похождений Никиты Кологривого в Новосибирске

Уже несколько дней Новосибирска, да и вся страна обсуждают приезд Никиты Кологривого на родину. Молодой актер настолько увлекся своей славой, что совсем забыл о воспитании и приличии.

Его поход по барам в Новосибирске закончился весьма печально. Сначала, правда, было весело. Но, похоже, что только одному Никите.

В заведении на улице Воинской до сих пор вспоминают визит звездного гостя.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Infopro54, видно, как актер кидается в драку с несколькими мужчинами, с размаху скидывает кальян с барной стойки, бурно жестикулирует и разносит все вокруг.

Администрация заведения написала заявление в полицию. Чуть позже в СМИ просочилась информация об инциденте. Правоохранителям пришлось действовать оперативно, пока актер не покинул столицу Сибири.

Его задержали в отеле днем 20 марта. Никита несколько часов провел в участке, а затем его отправили в изолятор. Там он проведет ночь вместе с другими арестантами и хорошо подумает над своим поведением.

― В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». До решения суда нарушитель помещен в спецприемник, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Дальнейшую судьбу зазвездившегося сибиряка будет решать суд. Ему грозит денежный штраф или административный арест до 15 суток.