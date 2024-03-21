Ежик без головы и ножек: новосибирские разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня

Новая разработка получила милое название «Ежик». Мини-робот оснащен реактивной системой залпового огня. За раз такой «Ежик» способен пронести шесть кумулятивно-осколочных боеприпасов, способных пробить броню тяжелой техники. Миниатюрная машина представляет из себя весьма суровый инструмент, она может незаметно подобраться к укреплениям противника и уничтожить опорный пункт.

― Применять «Ежика» планируется на коротких дистанциях. В условиях открытой местности увидеть небольшую зеленую машину, которая ползет к тебе, очень непросто. А в ночное время суток опорный пункт вряд ли будет готов отразить такую атаку, ― рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Ежик» будет производиться в двух версиях ― гусеничной и колесной, но в будущем разработчик уже рассматривает варианты 2 в 1. Еще один брат из семейства колючих, по задумке конструкторов, получит навыки минирования.

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