Скидка по кредитам малому и среднему бизнесу за открытие расчетных счетов

Процентная ставка по кредиту снижается при открытии нескольких расчетных счетов и поддержании оборотов связанными с заемщиком компаниями.

Снижение процентной ставки может составить до 0,5 п.п. при открытии счета на заемщика и на связанные компании, а также закреплении в кредитном договоре условия по поддержанию оборотов каждой компанией группы.

Предприниматели могут оформить кредит по ставке от 7,5% годовых на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование ссуды в другом банке. Денежные средства выдаются в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности. Срок кредитования – до 10 лет. Сумма составляет от 500 тысяч рублей, при этом можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей. Возможно отсрочка погашения основного долга до 1 года. Срок принятия решения по кредиту не превышает двух рабочих дней.

Получить консультацию можно в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО) или в единой справочной службе по телефону 8-800-3333-555. Оставьте заявку на кредит онлайн.