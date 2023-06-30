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Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

  • 30/06/2023, 11:54
Автор:
Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет
Подготовка к размещению начнется в следующем году.

ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет. Об этом заявила директор по финансам компании Екатерина Нестеренко.

–  В отсутствие жестких требований к залоговому обеспечению стоимость денег, привлеченных на бирже, выше, чем полученных от банка, – отметила Екатерина Нестеренко. – Кроме того, льготы по купонам предусмотрены только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако при наличии стимулов от государства, используя потенциал предприятий с оборотом до 10 млрд рублей, также можно развивать рынок корпоративных бондов.

Она отметила, что потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого компания приступит в 2025 году.

На публичный долговой рынок «Сибстекло» вышло 2020 году, разместив выпуск облигаций на 125 млн руб. в рамках 50-летней программы на общую сумму до 750 млн руб. с возможностью погашения в течение пяти лет. В в октябре 2022 года компания разместила на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 300 млн рублей. Средства направили на пополнение запасов сырья и готовой продукции, а также для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля.

Напомним, в апреле 2023 года компания Genetico, специализирующаяся на разработках в области медицинской генетики и генетических исследований на российском рынке провела первое в этом году IPO на Московской бирже и привлекла 178,8 млн рублей. Ее рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 млрд руб.

ООО «Сибстекло» — крупнейшее за Уралом предприятие по выпуску стеклотары, якорный резидент индустриального парка — специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок — регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан.

Ранее редакция сообщала, что на российском рынке прошло первое в 2023 году IPO.

Фото пресс-службы ООО «Сибирское стекло»

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Сибстекло РАТМ Холдинг IPO


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