На российском рынке прошло первое в 2023 году IPO

Компания Genetico, специализирующаяся на разработках в области медицинской генетики и генетических исследований, провела IPO на Московской бирже и привлекла 178,8 млн рублей, сообщили в компании.

— Компания Genetico провела IPO на Московской бирже и разместила акции в полном объеме. При этом книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос оказался выше 439 млн рублей, — говорится в сообщении.

Компания разместила 10 млн акций по цене — 17,88 рублей и привлекла 178,8 млн руб., а ее рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 млрд руб.

Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года.

В компании уточнили, что привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Центр Genetico — резидент Сколково, резидент Технопарка Московского центра инновационных технологий в здравоохранении — Medtech Moscow, дочерняя компания Института Стволовых Клеток Человека. Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.

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