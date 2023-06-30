Новосибирцы зарегистрировали по дачной амнистии более 213 тысяч объектов недвижимости

В Новосибирской области за 17 лет действия закона о «Дачной амнистии» зарегистрировано более 213 тысяч прав, сообщает управление Росреестра по Новосибирской области. Из них почти 134 тысячи прав на земельные участки и около 80 тысяч прав на жилые и садовые дома и строения.

Дачная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность загородную недвижимость, построенную до мая 1998 года, а также земельные участки. После окончания дачной амнистии недвижимость, возведенная без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению суда.

— Упрощенный порядок заключается в том, что даже при отсутствии правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости, можно оформить право собственности, — уточнили в ведомстве.

В Росреестре уточнили, что срок действия закона продлен до 1 марта 2031 года. При этом, упрощенный порядок регистрации касается не только дачников, но и владельцев жилых домов, бань, гаражей и прочего недвижимого имущества, созданных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также самих земельных участков.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы зарегистрировали по гаражной амнистии 860 гаражей.