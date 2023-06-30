Лунный календарь цветовода на июль 2023

Поливы, подкормки и многие другие процедуры с комнатными растениями лучше делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года. Он подскажет, когда лучше пересадить вашего зеленого питомца, подкормить, омолодить, обработать от вредителей и болезней.
Напомним, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать цветочку необходимую помощь здесь и сейчас. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе.
1-2 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)
Отличный период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно себе позволить укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.
Однако для пересадки цветов время не очень удачное, а также замачивания семян, обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)
3 июля — Полнолуние Луна в Козероге
Работу с комнатными растениями лучше не проводить.
4 июля — Убывающая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)
Оптимальное время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
При этом попытайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.
5-6 июля — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)
В эти дни можно лишь рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Никаких посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
7-8 июля — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)
Замечательный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, при этом поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.
Не советуем обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
9-10 июля — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)
Рекомендуется лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Рекомендуется отложить посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.
11-13 июля — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)
Лучшее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Но избегайте возможностей пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках. Иначе поврежденные корни будут долго восстанавливаться.
14-15 июля — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)
Отлично будет провести время за посадками ампельных и вьющихся цветов. Также не исключены борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка побегов, рыхление земли в горшках, но без полива.
Не пересаживайте в эти дни домашние растения.
16-18 июля — Новолуние Луна в Раке
Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.
19-20 июля — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)
Ограничьте уход за комнатными растениями рыхлением земли в цветочных горшках и обработкой от болезней и вредителей.
Неудачный период для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
21-22 июля — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Перенесите замачивание и проращивание семян на другое время.
23-25 июля — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)
Замечательный период, чтобы посвятить время посадке и пересадке любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.
Не используйте ядохимикаты.
26-27 июля — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)
Превосходный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Лучшее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
Однако от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше воздержаться.
28-29 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)
Подходящий период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете без опасений укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.
При этом для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать) период не очень хороший.
30-31 июля — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)
Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Займитесь обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
Будьте внимательны и не травмируйте корни растений, раны будут долго заживать.
Фото: freepik.com — freepik
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