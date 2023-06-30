Поливы, подкормки и многие другие процедуры с комнатными растениями лучше делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года. Он подскажет, когда лучше пересадить вашего зеленого питомца, подкормить, омолодить, обработать от вредителей и болезней.

Календарь лунных фаз в июле 2023 года

Луна растет 1 и 2 июля

Полнолуние 3 июля

Луна убывает с 4 по 16 июля

Новолуние 17 июля

Луна опять растет с 18 по 31 июля

Напомним, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать цветочку необходимую помощь здесь и сейчас. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе.

Лунный календарь цветовода на июль 2023

1-2 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Отличный период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно себе позволить укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Однако для пересадки цветов время не очень удачное, а также замачивания семян, обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

3 июля — Полнолуние Луна в Козероге

Работу с комнатными растениями лучше не проводить.

4 июля — Убывающая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Оптимальное время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

При этом попытайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

5-6 июля — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

В эти дни можно лишь рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Никаких посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

7-8 июля — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Замечательный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, при этом поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Не советуем обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

9-10 июля — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Рекомендуется отложить посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.

11-13 июля — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Лучшее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Но избегайте возможностей пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках. Иначе поврежденные корни будут долго восстанавливаться.

14-15 июля — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Отлично будет провести время за посадками ампельных и вьющихся цветов. Также не исключены борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка побегов, рыхление земли в горшках, но без полива.

Не пересаживайте в эти дни домашние растения.

16-18 июля — Новолуние Луна в Раке

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.

19-20 июля — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Ограничьте уход за комнатными растениями рыхлением земли в цветочных горшках и обработкой от болезней и вредителей.

Неудачный период для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

21-22 июля — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Перенесите замачивание и проращивание семян на другое время.

23-25 июля — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Замечательный период, чтобы посвятить время посадке и пересадке любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не используйте ядохимикаты.

26-27 июля — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Превосходный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Лучшее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Однако от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше воздержаться.

28-29 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Подходящий период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете без опасений укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

При этом для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать) период не очень хороший.

30-31 июля — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Займитесь обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Будьте внимательны и не травмируйте корни растений, раны будут долго заживать.