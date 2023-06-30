Рекламодателям

Лунный календарь цветовода на июль 2023

  • 30/06/2023, 11:42
Автор:
Лунный календарь цветовода на июль 2023
Следуя рекомендациям, вы с легкостью определите дни, когда растения менее болезненно переносят пересадку, лучше усваивают подкормки и быстрее оправляются от ран, полученных при обрезке.

Поливы, подкормки и многие другие процедуры с комнатными растениями лучше делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года. Он подскажет, когда лучше пересадить вашего зеленого питомца, подкормить, омолодить, обработать от вредителей и болезней.

Календарь лунных фаз в июле 2023 года

  • Луна растет 1 и 2 июля
  • Полнолуние 3 июля
  • Луна убывает с 4 по 16 июля
  • Новолуние 17 июля
  • Луна опять растет с 18 по 31 июля
Поливы, подкормки и многие другие процедуры с комнатными растениями лучше делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года. Он подскажет, когда лучше пересадить вашего зеленого питомца, подкормить, омолодить, обработать от вредителей и болезней. Календарь лунных фаз в июле 2023 года •Луна растет 1 и 2 июля • Полнолуние 3 июля • Луна убывает с 4 по 16 июля • Новолуние 17 июля • Луна опять растет с 18 по 31 июля Напомним, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать цветочку необходимую помощь здесь и сейчас. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе. Лунный календарь цветовода на июль 2023 1-2 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака) Отличный период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно себе позволить укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Однако для пересадки цветов время не очень удачное, а также замачивания семян, обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать) 3 июля — Полнолуние Луна в Козероге Работу с комнатными растениями лучше не проводить. 4 июля — Убывающая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности) Оптимальное время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. При этом попытайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать. 5-6 июля — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака) В эти дни можно лишь рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Никаких посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования. 7-8 июля — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака) Замечательный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, при этом поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно. Не советуем обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней. 9-10 июля — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака) Рекомендуется лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Рекомендуется отложить посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов. 11-13 июля — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака) Лучшее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Но избегайте возможностей пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках. Иначе поврежденные корни будут долго восстанавливаться. 14-15 июля — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака) Отлично будет провести время за посадками ампельных и вьющихся цветов. Также не исключены борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка побегов, рыхление земли в горшках, но без полива. Не пересаживайте в эти дни домашние растения. 16-18 июля — Новолуние Луна в Раке Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни. 19-20 июля — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака) Ограничьте уход за комнатными растениями рыхлением земли в цветочных горшках и обработкой от болезней и вредителей. Неудачный период для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов. 21-22 июля — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности) Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках. Перенесите замачивание и проращивание семян на другое время. 23-25 июля — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности) Замечательный период, чтобы посвятить время посадке и пересадке любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не используйте ядохимикаты. 26-27 июля — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака) Превосходный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Лучшее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Однако от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше воздержаться. 28-29 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака) Подходящий период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете без опасений укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. При этом для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать) период не очень хороший. 30-31 июля — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности) Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Займитесь обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Будьте внимательны и не травмируйте корни растений, раны будут долго заживать.

Обработка комнатных растений от вредителей

Напомним, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать цветочку необходимую помощь здесь и сейчас. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе.

Лунный календарь цветовода на июль 2023

1-2 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Отличный период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно себе позволить укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Однако для пересадки цветов время не очень удачное, а также замачивания семян, обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

3 июля — Полнолуние Луна в Козероге

Работу с комнатными растениями лучше не проводить.

4 июля — Убывающая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Оптимальное время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

При этом попытайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

5-6 июля — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

В эти дни можно лишь рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Никаких посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

Лунный календарь цветовода на июль 2023

Пересадка комнатных растений

7-8 июля — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Замечательный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, при этом поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Не советуем обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

9-10 июля — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Рекомендуется отложить посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.

11-13 июля — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Лучшее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Но избегайте возможностей пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках. Иначе поврежденные корни будут долго восстанавливаться.

14-15 июля — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Отлично будет провести время за посадками ампельных и вьющихся цветов. Также не исключены борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка побегов, рыхление земли в горшках, но без полива.

Не пересаживайте в эти дни домашние растения.

16-18 июля — Новолуние Луна в Раке

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.

19-20 июля — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Ограничьте уход за комнатными растениями рыхлением земли в цветочных горшках и обработкой от болезней и вредителей.

Неудачный период для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

21-22 июля — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Перенесите замачивание и проращивание семян на другое время.

23-25 июля — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Замечательный период, чтобы посвятить время посадке и пересадке любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не используйте ядохимикаты.

Лунный календарь цветовода на июль 2023

Полив комнатных растений

26-27 июля — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Превосходный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Лучшее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Однако от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше воздержаться.

28-29 июля — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Подходящий период для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете без опасений укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

При этом для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать) период не очень хороший.

30-31 июля — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Займитесь обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Будьте внимательны и не травмируйте корни растений, раны будут долго заживать.

Фото: freepik.com — freepik 

414

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными цветами лунный календарь цветовода комнатные растения


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

Сегодня часто выгоднее продать долги и получить деньги прямо сейчас, чем проводить взыскание своими силами, отмечают участники рынка МФО.
Читать статью >>
Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Подготовка к размещению начнется в следующем году.
Читать статью >>
Железнодорожники Сибири полностью переключили грузопоток на дружественные страны

Железнодорожники Сибири полностью переключили грузопоток на дружественные страны

Перевозки в Европу практически не осуществляются.
Читать статью >>
Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года

Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года

Его проектная пропускная способность вырастет в десять раз — со 100 до 1 тыс. транспортных средств в сутки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирская область представит свои достижения на ВДНХ в Москве

30/06/2023, 13:28

На конференции Вызовы 2030 обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии регионов России

30/06/2023, 13:22

В новосибирскую редакцию информационно-аналитического портала Infopro54.ru требуется журналист

30/06/2023, 13:16

На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

30/06/2023, 13:02
Популярное

Отечественная соцсеть «ЯRus» объявила о приостановке работы с 30 июня

30/06/2023, 10:21

За использование пальмового масла в молочных продуктах хотят ввести уголовное наказание

29/06/2023, 15:17

Насекомые на вооружении Пентагона

29/06/2023, 11:46
Новости компаний

АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков — в этом году смонтируют около 40 000 приборов

29/06/2023, 09:00

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Замгубернатора Новосибирской области посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле

28/06/2023, 16:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска