Новосибирский предприниматель осужден за подделку рыбных консервов

На скамье подсудимых в Новосибирске оказался 57-летний директор коммерческой организации Владимир Жахалов. Он обвиняется в производстве и хранении рыбных консервов с нарушением маркировки. Мужчина указал на этикетке более ценный вид рыбы, чем тот, который содержался в консервах, и заработал на этом 95 миллионов рублей.

Как установили следствие и суд, с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года в Первомайском районе Новосибирска предприниматель занимался производством и хранением рыбных консервов. На этикетке продукции он указал наименование более ценного вида рыбы, которое не соответствовало фактическому содержанию. Тем самым производитель нарушил законодательство Российской Федерации.

В прокуратуре отметили, что на своей махинации виновный сумел заработать примерно 95 миллионов рублей.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Житель Сибири получил испытательный срок в 2 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, мужчину на два года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирцы переключаются на более дешевую рыбу. В топ-покупок также оказались рыбные консервы.