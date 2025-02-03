Новосибирский предприниматель осужден за подделку рыбных консервов

На скамье подсудимых в Новосибирске оказался 57-летний директор коммерческой организации Владимир Жахалов. Он обвиняется в производстве и хранении рыбных консервов с нарушением маркировки. Мужчина указал на этикетке более ценный вид рыбы, чем тот, который содержался в консервах, и заработал на этом 95 миллионов рублей.
Как установили следствие и суд, с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года в Первомайском районе Новосибирска предприниматель занимался производством и хранением рыбных консервов. На этикетке продукции он указал наименование более ценного вида рыбы, которое не соответствовало фактическому содержанию. Тем самым производитель нарушил законодательство Российской Федерации.
В прокуратуре отметили, что на своей махинации виновный сумел заработать примерно 95 миллионов рублей.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Житель Сибири получил испытательный срок в 2 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, мужчину на два года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции.
Ранее редакция сообщал о том, что новосибирцы переключаются на более дешевую рыбу. В топ-покупок также оказались рыбные консервы.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области / Автор — A. Petrova
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