Сибстройэлектро установит 7,5 км линий электроосвещения на федеральных трассах в Новосибирской области

В Новосибирской области подведены итоги аукциона на выполнение работ по установке стационарного электрического освещения на федеральных трассах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем признано ООО «Сибстройэлектро». Компания выполнит работы за 63,8 млн рублей. Это на 3,7 млн рублей меньше начальной стоимости. Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор».

Согласно конкурсной документации, компания-победитель разработает техническую документацию и выполнит установку и подключение линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Дополнительно электроосвещение будет установлено на восьми участках федеральных трасс Р-254 «Иртыш», включая Северный обход Новосибирска и Р-256 «Чуйский тракт». Общая протяженность линий составит 7,446 км. Отмечается, что стационарным электроосвещением планируется оборудовать пешеходные переходы, автобусные остановки и локальные пересечения.

Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента заключения контракта и завершить их не позднее 2 августа 2024 года. Источник финансирования контракта — средства федерального бюджета.

Согласно протоколу, за победу в конкурсе боролись две компании.

Ранее в Сибуправтодоре отмечали, что установка дополнительного электроосвещения является одной из мероприятий 2023 года, направленных на повышение безопасности проезда по федеральной дорожной сети.

— В течение последнего года мы наблюдаем значительный прирост интенсивности движения на федеральных дорогах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, связанный с ростом товарооборота России со странами Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстаном, Киргизией и Китаем, а также развитием внутреннего туризма. Это требует от нас своевременных мер предупреждения роста аварийности, — приводила слова первого заместителя начальника Дмитрия Батурина пресс-служба управления.

Отмечается, что комплекс мер по снижению аварийности разрабатывается ежегодно совместно с Госавтоинспекцией.

Так, на федеральных трассах в регионе появится еще 12 муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Продолжается разработка проекта капремонта пяти участков дороги Р-256 «Чуйский тракт» общей протяженностью 110 км с расширением с двух до четырех полос движения и разделением встречных потоков. Один из таких проектов уже готов к реализации — это участок с 51-го по 62-й км.

По данным Seldon Basis, ООО «Сибстройэлектро» создано в июле 2017 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Учредителем и руководителем компании является Владимир Рувинский (ему принадлежит 90% уставного капитала), соучредителем является Елена Дименина (10% УК). В активе компании 19 госконтрактов на общую сумму 124 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ФКУ «Сибуправтодор» (основной заказчик). Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании — 46,3 млн рублей (в 2021 году — 68,8 млн рублей), чистая прибыль — 10,4 млн рублей (в 2021 году — 6,2 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что пять пешеходных переходов обустроят на федеральных трассах.