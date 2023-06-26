Рекламодателям

Сибстройэлектро установит 7,5 км линий электроосвещения на федеральных трассах в Новосибирской области

  • 26/06/2023, 14:04
Автор:
Сибстройэлектро установит 7,5 км линий электроосвещения на федеральных трассах в Новосибирской области
Работы будут выполнены за 63,8 млн рублей.

В Новосибирской области подведены итоги аукциона на выполнение работ по установке стационарного электрического освещения на федеральных трассах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем признано ООО «Сибстройэлектро». Компания выполнит работы за 63,8 млн рублей. Это на 3,7 млн рублей меньше начальной стоимости. Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор».

Согласно конкурсной документации, компания-победитель разработает техническую документацию и выполнит установку и подключение линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Дополнительно электроосвещение будет установлено на восьми участках федеральных трасс Р-254 «Иртыш», включая Северный обход Новосибирска и Р-256 «Чуйский тракт». Общая протяженность линий составит 7,446 км. Отмечается, что стационарным электроосвещением планируется оборудовать пешеходные переходы, автобусные остановки и локальные пересечения.

Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента заключения контракта и завершить их не позднее 2 августа 2024 года. Источник финансирования контракта — средства федерального бюджета.

Согласно протоколу, за победу в конкурсе боролись две компании.

Ранее в Сибуправтодоре отмечали, что установка дополнительного электроосвещения является одной из мероприятий 2023 года, направленных на повышение безопасности проезда по федеральной дорожной сети.

— В течение последнего года мы наблюдаем значительный прирост интенсивности движения на федеральных дорогах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, связанный с ростом товарооборота России со странами Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстаном, Киргизией и Китаем, а также развитием внутреннего туризма. Это требует от нас своевременных мер предупреждения роста аварийности, — приводила слова первого заместителя начальника Дмитрия Батурина пресс-служба управления.

Отмечается, что комплекс мер по снижению аварийности разрабатывается ежегодно совместно с Госавтоинспекцией.

Так, на федеральных трассах в регионе появится еще 12 муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Продолжается разработка проекта капремонта пяти участков дороги Р-256 «Чуйский тракт» общей протяженностью 110 км с расширением с двух до четырех полос движения и разделением встречных потоков. Один из таких проектов уже готов к реализации — это участок с 51-го по 62-й км.

По данным Seldon Basis, ООО «Сибстройэлектро» создано в июле 2017 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Учредителем и руководителем компании является Владимир Рувинский (ему принадлежит 90% уставного капитала), соучредителем является Елена Дименина (10% УК). В активе компании 19 госконтрактов на общую сумму 124 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ФКУ «Сибуправтодор» (основной заказчик). Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании — 46,3 млн рублей (в 2021 году — 68,8 млн рублей), чистая прибыль — 10,4 млн рублей (в 2021 году — 6,2 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что пять пешеходных переходов обустроят на федеральных трассах.

Фото: pixabay.com, 422737

260

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : федеральные трассы Сибуправтодор Сибстройэлектро безопасность


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24
Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях

Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях

В городском и областном руководстве положительно оценили опыт дня города, в первую очередь, в части безопасности участников торжеств.
Читать статью >>
Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль

Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль

А, возможно, и дольше.
Читать статью >>

Режим ЧС может быть введён в большинстве районов области

Пока он действует только в девяти.
Читать статью >>
Программа обновления троллейбусов в Новосибирске будет продолжена

Программа обновления троллейбусов в Новосибирске будет продолжена

Минфину области поручено просчитать сколько будет стоить эта программа.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Татьяна Диканская, филолог, режиссер, сценарист, продюсер, композитор

Татьяна Диканская: Песня «В Новосибирске не разводятся мосты» ко Дню города зазвучит по-новому (аудио)

Чтобы заинтересовать молодежь.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Более 100 тысяч новосибирцев сохранили право на набор соцуслуг

26/06/2023, 14:46

Впервые в регионе увеличилось количество выявленных больных наркоманией на 5,6%

26/06/2023, 14:44

Договоры «дарения прописки» были аннулированы судом

26/06/2023, 14:39

Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях

26/06/2023, 14:34
Популярное

Эксперты рассказали, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке

25/06/2023, 10:00

Врач перечислил инфекции, которыми можно заразиться на даче

24/06/2023, 10:00

Как без проблем проехать пост на Крымском мосту

23/06/2023, 12:58
Новости компаний

Более 30 детей сотрудников АО «РЭС» посетили экскурсию по энергообъектам

26/06/2023, 09:00

Сбер выступил генеральным партнером единого городского выпускного в Новосибирске

23/06/2023, 21:00

ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

23/06/2023, 14:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска