Крупнейшее логово пещерных гиен, которые съели носорогов и мамонтов, нашли в Сибири

Крупное логово пещерных гиен с большим количеством скелетов различных животных, которыми питались обитатели пещеры, обнаружено в Хакасии. По первым данным, находке может быть 42 тысячи лет. Ученые уже собрали порядка 400 кг костей и отправили их в Екатеринбург для исследований. Настоящей удачей было обнаружение целых черепов гиен. Пока в России — это единичные случаи. Вероятно, кости и черепа в Инейской пещере сохранились из-за льда.

— В России есть подобная — Пещера географического общества на Дальнем Востоке. Но она была раскопана еще в конце советских времен. Все найденные там материалы хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге. Но даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов. У нас аж два целых черепа — это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки. В итоге один череп остался в Абакане, второй — отправили для изучения в Екатеринбург, — рассказывает старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

В экспедиции принимали участие ученые Института экологии растений и животных УрО РАН, Института геологии и минералогии СО РАН, сотрудники Уральского федерального университета, специалисты Абаканского клуба спелеологов.

Среди находок в логове гиен были крупные животные: мамонты, носороги шерстистый и Мерка, бизон шерстистый, як, благородный и северный, гигантский большерогий олени, дзерен (антилопа родственная сайгаку). Из хищников — древние бурый медведь, лисица, волк. Из грызунов – сурок и другие мелкие грызуны, которых еще предстоит определить. Также были обнаружены остатки лягушек, жаб, птиц и рыб. Все найденные кости были погрызаны. Некоторые кости лежали в анатомическом порядке, это значит, что гиены затаскивали в логово части туш и питались ими.

— В пещере представлено много остатков животных, список фауны достаточно велик. Для Хакасии подобные местонахождения неизвестны. По остаткам носорога Мерка удалось установить датировку находок — 42 тысячи лет. Кроме того, находки нам еще расскажут о флоре, фауне того времени, чем питались животные, каким был климат на этой территории. Также мы получим немаловажную информацию из копролитов, — уверен старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Дмитрий Маликов.

Также ученые обнаружили много костей щенков гиен, обычно кости молодых особей не сохраняются. Был найден даже целый череп гиененка, челюсти и молочные зубы щенят. Находки помогут понять, как росли детеныши гиен, чем они питались, как происходила смена молочных зубов.