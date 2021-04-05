«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Всего на участие в торгах по достройке Восточного обхода было подано две заявки. Компания АО «Новосибирскавтодор» предложила выполнить работы за 3,7 млрд руб. — на 245 тыс. руб. ниже, чем начальная цена. Вторым претендентом на госконтракт была московская компания ОАО «Хотьковский автомост». Она предложила выполнить работы по госконтракту за 3,5 млрд руб, но конкурсная комиссия Сибуправтодора все равно выбрала местного подрядчика, который набрал большее количество баллов в рейтинге – 96,68. У второго претендента – 80,59.

Напомним, Восточный обход должен соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. С октября 2013 года генподрядчиком строительства являлась компания АО «Сибмост». До 2017 года на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей. В августе 2020 года Росавтодор контракт по Восточному обходу стоимостью 10,5 млрд рублей был расторгнут из-за нарушения компанией «Сибмост» «условий госконтракта в части сроков выполнения работ». Новый тендер был объявлен в середине марта.

ОАО «Новосибирскавтодор» ведёт работы на ряде самых крупных объектов Новосибирска, например, работы по реконструкции взлетной полосы аэропортового комплекса «Толмачево».

Напомним, в декабре прошлого года Новосибирский Железнодорожный районный суд арестовал директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог «Новосибирскавтодора» Сергея Илюшина.