Для завершения ремонта путепровода в Карасуке нашли нового подрядчика

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) заключило контракт с подрядной организацией ООО «КлинкерСтрой» на завершение ремонта путепровода в Карасуке. Завершение работ на 387 км трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и открытие движения запланировано на 1 июля 2023 года. Компания уже приступила к работам. В настоящее время на объект завозятся материалы, ведется согласование с РЖД технологических временных окон для работы в зоне железной дороги.

— Подрядчику предстоит выполнить устройство дорожной одежды, уложить гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, установить барьерное и перильное ограждение, отремонтировать конусы, лестничные сходы, уложить покрытие на подходах, — пояснили в пресс-службе ТУАД.

Напомним, в 2022 году ТУАД в одностороннем порядке расторгло контракт с предыдущим подрядчиком — ООО «Новострой». Компания на несколько месяцев затянула процесс переключения движения на первую половину путепровода. Это привело к интенсивному износу конструкций второй половины путепровода, разрушению покрытия над деформационными швами, разрушению бетона. Силами эксплуатирующей организации неоднократно выполнялись работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на второй половине путепровода в целях обеспечения безопасного проезда и сохранности конструкций проезжей части.

Летом на объекте начались аварийно-восстановительные работы: ТУАД заключило контракт с ООО «СпецТрансСтрой» на выполнение аварийно-восстановительных работ. Компания совместно с «КлинкерСтрой» смонтировала 15 новых балок, демонтировала старые. На новых балках выполнено омоноличивание межбалочных швов и главного — шва, объединяющего левую и правую части путепровода, выполнены работы по бетонированию «рубашек» стоек промежуточных опор левой половины путепровода, устройство арматурного каркаса «рубашек» стоек промежуточных опор правой половины путепровода.

В результате срок ввода путепровода в эксплуатацию сдвинулся почти на год. По проекту, все работы на объекте подрядчик должен был завершить не позднее 1 октября 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что правительство региона создает проектную организацию, чтобы контролировать качество ремонта дорог и строительства социальных объектов.