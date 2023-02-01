В Новосибирск планирует зайти компания «Жизньмарт» из Екатеринбурга

— В наших планах в 2022 году — выйти в четыре новых города: Пермь, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. Сейчас ведем переговоры с партнерами, как только появится ясность, будем выезжать в регион и вести работу по подбору поставщиков, — рассказала редакции сооснователь и генеральный директор «Жизньмарт» Евгения Грамотеева.

Паушальный взнос в «Жизньмарт» составляет 1,5 млн рублей, динамический роялти при выручке до 7 млн рублей — 3%. За каждые 100 тысяч рублей к выручке свыше 7 млн рублей к стандартному роялти 3% добавляется 0,1%.

— При входе в новый город мы предлагаем первому франчайзи открыть магазин без роялти на первый год работы, так как понимаем, что на старте франшиза показывает себя не в полной мере. За это время мы обкатываем все операционные процессы в новой локации, — отметила Евгения Грамотеева. — Мы предпочитаем сами формировать пул партнеров, которые будут поставлять нам свою продукцию по перечню SKU (Единица товара. — Ред.), чтобы мы отработали состав и довели его до нужного нам качества и вкуса. К примеру, в Екатеринбурге у нас сейчас 1900 SKU, планируем довести этот перечень до 2000 SKU. В новом городе мы начинаем с 1000 SKU.

Сооснователь и директор по франчайзингу «Жизньмарт» Ксения Лысенко уточнила редакции, что сейчас идут переговоры с тремя потенциальными партнерами, с которыми компания планирует заключить договор на развитие сети в Новосибирске. Один партнер из Екатеринбурга уже работает с франшизой «Жизньмарта». На рынок Новосибирска он планирует выйти в том числе потому, что в его команде есть человек из региона. Двое других — новосибирские предприниматели.

— Планируем в первом квартале урегулировать с партнерами все условия запуска франшиз и стартануть, — пояснила Ксения Лысенко. — В общей сложности в Новосибирске мы планируем открыть по франшизе 5-7 магазинов в 2023-м и более 50 магазинов в течение 3 лет.

Кроме того, по словам собеседницы редакции, сейчас компания ведет переговоры с местными производителями мяса, яиц, молочных продуктов, овощей, зелени, сыров, ищет фабрики кухни, хлебобулочные производства для заключения договоров.

— Это основа нашей локальной экономики: по всем скоропортящимся продуктам мы сотрудничаем с местными поставщиками. Что касается товаров с долгим сроком хранения, то наши партнеры находятся по всей России, — пояснила Лысенко.

С точки зрения локаций «Жизньмарт» ищет площадки в современных домах не старше 10 лет, где сосредоточена бизнес-аудитория, офисные центры, а также здания с удобной парковкой и хорошим пешеходным трафиком.

— Внутри формата у нас есть три концепции: магазин, кафе и доставка. Все три планируем реализовывать в Новосибирске. В ассортименте будет представлена готовая еда, кофе, продукты, овощи/фрукты, бакалея, выпечка — все под СТМ компании, — говорит директор по франчайзингу «Жизньмарт».

Средний чек по точке в компании не называют, ссылаясь на коммерческую информацию. Общий объем инвестиций в один магазин составляет 10-14 млн рублей. Расчетный срок окупаемости для первых франчайзи, по словам Ксении Лысенко, — 2,5 года, для следующих — около 3 лет.

— После того как в регионе будут открыты 10 наших магазинов, мы начнем работу по созданию распределительного центра. Наш принцип — не инвестировать в строительство, а заключать договор об аутсорсинге с действующими участниками, — рассказывает собеседница редакции. — Планируем в 2023 году обкатать проект в Новосибирске, а потом выходить в другие города Сибири.

«Жизньмарт» — продуктовый магазин «у дома» нового формата — с доставкой продуктов и блюд домой и в офис. Компания создана в 2019 году в Екатеринбурге. 95% товаров «Жизньмарт» продает под своей торговой маркой. Судя по сайту, в ассортименте горячие блюда, салаты, супы, выпечка, десерты, пицца, ролы и т.д.

Франшизы компании работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Пышме. В 2022 году компания вошла сразу в четыре новых региона: Челябинск, Тюмень, Уфа и Санкт-Петербург. По словам Евгении Грамотеевой, следом за «Жизньмарт» в регионы заходит часть поставщиков компании, которые начинают производить свою продукцию на новых рынках. На конец года в сети компании были 83 магазина. Ранее в одном из интервью основатель «Жизньмарт» Иван Зайченко сообщал, что к 2027 году компания планирует увеличить сеть до 3700 магазинов.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске открылся гастробар «с заботой о девушках».