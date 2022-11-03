Производитель ликера Jagermeister приостановил поставки в Россию

Российский дистрибьютор Jägermeister информировал о прекращении поставок популярного алкогольного напитка в страну, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Однако директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков отметил, что запасов Jagermeister в настоящее время достаточно.

Напоминаем, что после начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них: Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s).

При этом Минпромторг России одобрил импорт в страну без разрешения правообладателя порядка 40 алкогольных брендов, включая Jägermeister и Kahlua.

Ранее редакция сообщала, что юристы отмечают увеличение количества запросов от бизнеса на консультации и об актуальных проблемах, которые уже проявились при параллельном импорте зарубежных товаров.