Жители Новосибирска рекомендуют салоны связи Tele2 к посещению

За прошедший год в регионе было открыто 4 новых центра обслуживания. Общее число фирменных точек продаж, реализующих комплекты подключения Tele2, достигло 69.

Tele2 продолжает масштабную работу по развитию фирменной розницы — ключевого канала продаж оператора. Сегодня на территории региона действует 55 салонов связи и 14 модулей обслуживания, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и получить подробную консультацию, приобрести смартфон или воспользоваться услугами неоператорских сервисов.

За 12 месяцев 2018 года трафик в салоны связи и модули обслуживания Tele2 в Новосибирской области вырос на 14%. Кроме этого, увеличилась готовность посетителей фирменных точек продаж оператора рекомендовать сервис в салонах связи Tele2. Это показатель увеличился на 7 п.п. – с 44% до 51%.

Чаще всего жители Новосибирской области обращаются в центры обслуживания клиентов Tele2 для подключения к сети оператора и за информацией о новых тарифных планах. Также среди популярных причин обращений – замена SIM-карты, смена тарифного плана и подключение новых услуг. Кроме того, клиенты Tele2 все чаще приобретают мобильные устройства и аксессуары именно в фирменных салонах оператора.

Жители области могут приобрести комплекты подключения Tele2 также в салонах партнеров оператора. Оператор продолжил сотрудничество в этом направлении с отделениями «Почты России», салонами «Ростелеком – Розничные сети», «Связной», «Евросеть», а также магазинами электроники «Эльдорадо», «М.Видео», «ДНС».

Кроме того, Tele2 активно развивает интернет-магазин — онлайн-супермаркет, в котором каждый абонент может самостоятельно сформировать набор услуг, выбрать красивый номер, оформить заказ на смартфоны или другие устройства. В 2018 году число интернет-заказов в макрорегионе «Сибирь» выросло более чем на 20%.

Фото пресс-служба компании