Из-за непогоды ограничили движение на трассах Новосибирской области

Сегодня, 9 февраля, ФКУ «Сибуправдор» вводит временное ограничение движения для пассажирского и легкового транспорта на участках нескольких трасс в Новосибирской области.
— «Иртыш» с 947 по 1454 километр, Северный обход города Новосибирска с 0 км по 76 километр, «Сибирь с 41 км по 149 километр, «Чуйский тракт» с 28 по 135 километр, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
Причиной служит неблагоприятные погодные условия. Например, осадки в виде мокрого снега и сильный ветер.
Время ограничений могут увеличить.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, рекомендуется воздержаться от выполнения опасных маневров.
Ранее редакция сообщала о том, что улицы Ватутина и Станиславского хотят соединить в Новосибирске.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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