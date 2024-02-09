Из-за непогоды ограничили движение на трассах Новосибирской области

Сегодня, 9 февраля, ФКУ «Сибуправдор» вводит временное ограничение движения для пассажирского и легкового транспорта на участках нескольких трасс в Новосибирской области.

— «Иртыш» с 947 по 1454 километр, Северный обход города Новосибирска с 0 км по 76 километр, «Сибирь с 41 км по 149 километр, «Чуйский тракт» с 28 по 135 километр, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Причиной служит неблагоприятные погодные условия. Например, осадки в виде мокрого снега и сильный ветер.

Время ограничений могут увеличить.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, рекомендуется воздержаться от выполнения опасных маневров.

Ранее редакция сообщала о том, что улицы Ватутина и Станиславского хотят соединить в Новосибирске.