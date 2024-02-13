Завод Hyundai в Санкт-Петербурге получил новое название

Завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, которым теперь владеет компания «Арт-финанс», получил новое название «Автомобильный завод АГР» (сокр. «Автозавод АГР»), следует из данных ЕГРЮЛ, передает агентство ТАСС.

Напомним, что с начала весны 2022 года завод Hyundai в северной столице России приостановил работу, в связи с трудностями, возникшими с логистикой.

В начале текущего года компания проинформировала о закрытии сделки по продаже 100% в уставном капитале ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус». После этого ООО вошло в группу «АГР» («дочка» «Арт-финанс»).

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что возобновление серийного производства на заводе стоит ожидать во втором квартале этого года.

Ранее редакция сообщала, что отечественные автозаводы сокращают производство.