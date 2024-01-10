Мигранта, поджегшего коллекцию элитных машин, отправили в колонию в Новосибирске

Заельцовский суд Новосибирска огласил приговор мигранту, который поджег коттедж с элитными автомобилями. Дорогая коллекция машин принадлежали известному новосибирскому автогонщику Дмитрию Матвееву. По оценке собственника, ущерб составил свыше 123 миллиона рублей.

Напомним, инцидент произошел 9 февраля 2023 года. Хозяина коттеджа на момент ЧП не было дома.

По версии следствия, иностранец работал у Матвеева разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе. Будучи недовольным условиями и размером зарплаты, он решил отомстить хозяину дома путем поджога имущества. Мужчина надел маску и перчатки, с помощью пульта управления подъемными воротами открыл гараж и облил один автомобиль бензином.

Пламя от одной иномарки перекинулось еще на 9 машин. В огне пострадали элитные автомобили: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. После пожара они уже не подлежали восстановлению. После совершенного акта мести злоумышленник скрылся с места на велосипеде хозяина дома.

— Подсудимый признан виновным по статьям «Кража» и «Повреждение чужого имущества». Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах.