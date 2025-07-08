Силовики накрыли нарколабораторию, организованную безработным в Новосибирске

Оперативники УФСБ накрыли нарколабораторию. Безработный 42-летний мужчина организовал ее в гараже, расположенном в Калининском районе Новосибирска.
При обследовании гаража сотрудники управления обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, запрещенные к свободному обороту прекурсоры и свыше 30 кг химикатов.
— В результате исследования экспертным криминалистическим центром УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу установлено, что химикаты содержат свыше 4,7 кг наркотического средства альфа-PVP, больше известного как «соль», — рассказали в ведомстве.
В отношении организатора нарколаборатории возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК России). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее редакция сообщала, что мигранты помогли соотечественникам организовать нарколабораторию под Новосибирском. Легализовать наркобизнес им помогли их соотечественники, получившие российское гражданство.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по НСО
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