Мигранты помогли соотечественникам организовать нарколабораторию под Новосибирском

Оперативники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории, организованной мигрантами в Новосибирской области. Легализовать наркобизнес им помогли их соотечественники, получившие российское гражданство.

По данным силового ведомства, этническая преступная группа, в состав которой вошли 54-летний мужчина и две женщины 59-и и 47-и лет, занимались легализацией иностранцев в Новосибирской области.

Они оформили выходцам из Средней Азии фиктивные трудовые договоры, создав условия для их незаконного пребывания в сибирской столице. Двое из их подопечных организовали лабораторию по производству наркотиков. В декабре прошлого года силовики накрыли деятельность нарколаборатории в Болотнинском районе.

При обысках было изъято свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон, стоимостью на «черном рынке» свыше 110 млн рублей, а также более 1,5 тонн прекурсов и лабораторное оборудование. В отношении наркодилеров было возбуждено уголовное дело.

На участников этнической преступной группы, легализовавших земляков–наркодилеров также возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции.

— Один из подозреваемых этапирован из Москвы в Новосибирск. Все задержанные признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием и будут дожидаться суда под домашним арестом, — рассказали в региональном УФСБ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оперативники ФСБ накрыли нарколабораторию, которую организовали в гараже двое граждан Латвии. Помещение для производства мефедрона иностранцы арендовали в Советском районе сибирской столицы.